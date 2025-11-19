Im Weissen Haus: Cristiano Ronaldo speist mit Donald und Melania Trump

Zu den weiteren Gästen gehörte laut des Berichts auch Tech–Milliardär Elon Musk, der gemeinsam mit anderen einflussreichen Unternehmern wie Apple–Chef Tim Cook erschien. Für Musk war es demnach der erste Besuch im Weissen Haus, seit er im April als Leiter des Regierungseffizienz–Ministeriums (Doge) zurückgetreten war. Zwischen Trump und dem Tesla–Chef hatte es monatelang eine öffentliche Fehde gegeben, in deren Verlauf Musk sogar die Gründung einer neuen Partei ankündigte.