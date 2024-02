Immenser Andrang: AC/DC spielen zwei Extra-Konzerte in Deutschland

Für die restlichen Spielorte wurde bislang noch kein Extra–Termin hinzugefügt. In der Veltins Arena in Gelsenkirchen, wo die «Power Up Tour» ihren Auftakt in Deutschland feiern wird, waren für den 17. und 21. Mai ohnehin bereits zwei Termine geplant. So auch im Olympiastadion in München – hier gastieren die australischen Hardrocker am 9. und 12. Juni. Für den Hockenheimring (13. Juli), der Cannstatter Wasen in Stuttgart (17. Juli) sowie dem Zeppelinfeld in Nürnberg (27. Juli) bleibt es bis auf Weiteres bei einmaligen Gigs.