«Immer noch sprachlos»: Die Höhner trauern um Ex-Frontmann Peter Horn

Peter Horn war von 1977 bis 1987 ein Teil der Band. Sein Nachfolger wurde Henning Krautmacher (68), auf ihn folgte später Patrick Lück. Krautmacher erklärte dem «Express»: «Die Nachricht von Peter Horns Tod trifft mich tief im Herzen.» Sein Kollege sei lange Zeit sein «musikalischer Berater und Unterstützer» gewesen. «Er hat mir seine musikalische Bühnenerfahrung quasi im Crash–Kurs beigebracht. Ohne ihn wäre meine musikalische Laufbahn anders verlaufen.»