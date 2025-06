In Bermuda-Shorts: Königin Mary stilsicher in Kopenhagen

Modischer Hingucker in der dänischen Hauptstadt: Königin Mary von Dänemark (53) beweist beim Global Fashion Summit in Kopenhagen einmal mehr ihr Gespür für zeitgemässe Eleganz. Für ihren Besuch der Veranstaltung in der DR Concert Hall entschied sie sich für ein graues Ensemble, das durchaus als gewagt für eine Königin bezeichnet werden kann.