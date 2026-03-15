In Canberra: Königin Mary begeistert im floralen Look

Weiter erklärte der Monarch: «Für mich hat Australien einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen, seit ich in diese Bar kam und mich in einem Gespräch verlor, das nie endete. Mary, du hattest den Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen und mit mir ein neues zu bauen, so weit weg, wie man nur kommen kann. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Australien ist unsere zweite Heimat. Ob wir nun zu einem Familienbesuch oder zu einem Staatsbesuch hierherkommen, wir fühlen uns sowohl aufgeregt als auch vollkommen wohl.»