In Dessous: Elon Musks Tochter Vivian Wilson modelt für Rihanna

Vivian Wilson, die 2020 ihr Coming–out als trans Frau hatte, hatte 2022 ihren Namen geändert, wie das US–Magazin «People» und das Promi–Portal «TMZ» Ende Juni unter Berufung auf vorliegende Dokumente berichteten. Vivian soll mit diesem Schritt auch mit ihrem Vater gebrochen haben. In ihrem Antrag auf Namensänderung erklärte sie, «dass ich nicht mehr mit meinem biologischen Vater zusammenlebe oder mit ihm in irgendeiner Form verwandt sein möchte».