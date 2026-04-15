In diesen Ländern haben Auswanderer besonders gute Chancen

Wer mit dem Gedanken spielt, ins Ausland zu ziehen, landet früher oder später bei derselben Frage: Wo sind die Chancen auf ein gutes Leben wirklich am besten? Eine mögliche Antwort darauf will das Beratungsunternehmen Henley & Partners mit dem «Henley Opportunity Index 2026» geben. Im Mittelpunkt des Vergleichs stehen dabei vor allem wirtschaftliche Rahmenbedingungen.