In einer Traumrobe: Schauspielerin Luna Wedler verzaubert in Venedig

Die in Zürich geborene Schauspielerin Luna Wedler ist derzeit ein gefragter Leinwandstar. Seit 4. September ist sie in der Romanverfilmung «22 Bahnen» neben Jannis Niewöhner (33) zu sehen. Sie spielt Studentin Tilda (Luna Wedler), die sich um ihre kleine Schwester Ida (Zoë Baier) und ihre Mutter (Laura Tonke) kümmert. Sie muss an der Supermarktkasse Geld verdienen und findet ihren Ausgleich im Schwimmbad, wo sie stets 22 Bahnen schwimmt. Und dann taucht Viktor (Jannis Niewöhner) im Schwimmbad auf, der grosse Bruder von Ivan, den Tilda fünf Jahre zuvor verloren hat.