In England: Steve Jobs' Tochter Eve hat geheiratet

Eve Jobs (27), Tochter von Steve Jobs (1955–2011), hat ihrem Partner Harry Charles (26) in England das Jawort gegeben. Das Paar heiratete britischen Medienberichten zufolge in einer Kirche in Great Tew in Oxfordshire. Bruce Springsteens (75) Tochter Jessica (33) war eine von Eves neun Brautjungfern, berichtet die «Sunday Times».