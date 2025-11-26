In Europa: Diese Weihnachtsmärkte sind eine Reise wert

Europäische Hauptstädte in der Weihnachtszeit

So stimmungsvoll viele abgelegene Weihnachtsmärkte auch sind – europäische Hauptstädte übertreffen sie oft mit ihrer Vielfalt und festlichen Pracht. Einer der bezauberndsten Weihnachtsmärkte Europas befindet sich in der tschechischen Hauptstadt Prag. Eingebettet in historischer Architektur erleuchten dort festlich geschmückte Hütten und Weihnachtsbäume. Vor allem die Christkindlmärkte am Altstädter Ring und auf dem Wenzelsplatz sind einen Besuch wert.