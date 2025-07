In «Happy Gilmore 2»: Adam Sandler erinnert an verstorbenen Co-Star

«Eine schöne Hommage»

Auch in den sozialen Medien sorgt die Erinnerung an Cameron Boyce auf dem Bildschirm für emotionale Kommentare. «Dass Adam Sandler Cameron Boyce in ‹Happy Gilmore 2› mit einbezieht, schmerzt und heilt mein Herz zugleich», schreibt jemand zu einem Clip der bewegenden Szene auf TikTok. «Eine schöne Hommage an Cameron Boyce in ‹Happy Gilmore 2›», meint ein anderer Zuschauer. «Wir alle vermissen dich.» Ein weiterer Fan fügt hinzu: «Ich finde es toll, dass er ihn mit einbezogen hat!»