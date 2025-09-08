In kleinem Ort: Giorgio Armani wird im privaten Kreis beigesetzt

Der italienische Designer Giorgio Armani (1934–2025), der am Donnerstag im Alter von 91 Jahren verstorben ist, wird am Montag in einer privaten Zeremonie in Norditalien beigesetzt. Familie und enge Freunde des Modeschöpfers sollen anwesend sein. Armani wird laut «Corriere della Serra» in Rivalta beerdigt, das in der Nähe seiner Geburtsstadt Piacenza liegt. In Rivalta soll sich auch das Grab seiner Mutter befinden. Dass die Beerdigung im privaten Kreis stattfinden wird, hatte sein Unternehmen bereits Ende vergangener Woche bekannt gegeben.