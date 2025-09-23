In Kurzfilm: Prinz Harry und Charlize Theron warnen vor Aids-Krise

Dramatische Folgen für Millionen

Besonders dramatisch: Derzeit kommen den Angaben nach Babys mit HIV zur Welt, weil ihre Mütter aufgrund der Finanzierungslücken nicht mehr mit antiretroviralen Medikamenten behandelt werden können. «Ohne dringendes Handeln zur Umkehrung dieser lähmenden Finanzierungskürzungen werden sich sechs Millionen weitere Menschen mit HIV infizieren, während vier Millionen an Aids–bedingten Ursachen sterben werden», warnt der Herzog von Sussex laut «People» in einem zum Video gehörenden Statement.