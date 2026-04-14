In London geblitzt: Eddie Redmayne muss über 1.700 Euro Strafe zahlen

Eddie Redmayne (44) ist wegen eines Verkehrsverstosses in London zur Kasse gebeten worden. Der Oscar–Preisträger war laut «The Independent» im vergangenen Oktober auf der A4 im Bereich Earl's Court deutlich zu schnell unterwegs. Sein Audi sei am 14. Oktober 2025 kurz vor 11 Uhr mit 28 Meilen pro Stunde (rund 45 km/h) gemessen worden – erlaubt waren nur 20 Meilen pro Stunde (ca. 32 km/h). Die Folge: drei Punkte auf dem Führerschein und eine Gesamtrechnung von 1.530 Pfund (etwa 1.761 Euro).