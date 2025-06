In Monaco: Prinz William ruft die Welt zum «dringenden Handeln» auf

Gut gelaunt bei Fürst Albert zu Gast

Der 42–Jährige sprach am «Welttag der Ozeane» vor Staats– und Regierungschefs wie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und Gastgeber Fürst Albert II. (67) über die Bedrohung des Lebens in den Meeren. Gekleidet in einen eleganten dunkelblauen Anzug mit Krawatte zeigte sich Prinz William bestens gelaunt, als er Albert bei dem Event die Hand schüttelte.