In New York: Emmanuel Macron muss wegen Donald Trump warten

Derzeit befinden sich zahlreiche Staatsoberhäupter und hochrangige Politiker aufgrund der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Doch am Montagabend (Ortszeit) musste Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron (47) warten. Der Grund war sein US–Gegenpart Donald Trump (79), wie ein amüsantes Video auf TikTok zeigt.
Nichts geht mehr wegen Donald Trump
Das entsprechende Video wurde vom französischen Magazin «Brut» auf TikTok gestellt. Zu sehen ist der französische Präsident, der auf den Strassen New Yorks von einer Strassensperre gestoppt wird. Dazu kam es, als Macron gerade das UN–Hauptquartier verliess.
Emmanuel Macron scherzt mit Passanten
«Es tut mir wirklich leid, Herr Präsident, alles ist eingefroren», hört man einen Polizisten, der Macron nicht durchlassen wollte, in dem Clip sagen. «Wenn Sie ihn nicht sehen, lassen Sie mich gehen», versucht Macron zunächst den Beamten umzustimmen, damit der ihn doch noch passieren lässt.
Als das nicht zu klappen scheint, ruft der 47–Jährige kurzerhand Donald Trump an, wie weitere Szenen des TikTok–Videos zeigen. Auf Englisch sagt er, als er offenbar den Präsidenten erreicht hat: «Ich warte hier, weil alles gesperrt ist, deinetwegen!»
Schliesslich konnte Macron doch noch weiter, musste seinen Weg allerdings zu Fuss fortsetzen. Doch Frankreichs Präsident bewahrte dabei Haltung, posierte unterwegs mit Passanten für Aufnahmen und lachte in die Kamera.