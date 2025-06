In Venedig: Hitchcock-Star Kim Novak wird für Lebenswerk geehrt

Kim Novak (92) wird bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das gaben die Veranstalter an diesem Montag bekannt. Die US–Schauspielerin erklärte in einem Statement, dass sie «zutiefst gerührt» sei, den prestigeträchtigen Award von einem so angesehenen Filmfestival zu erhalten. «Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben für mein Werk anerkannt zu werden, ist ein wahr gewordener Traum. Ich werde jeden Moment, den ich in Venedig verbringe, in Ehren halten. Er wird mein Herz mit Freude erfüllen.»