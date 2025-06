Ina Müller geht ab 2026 auf grosse Deutschlandtour

Ina Müller (59) geht 2026 und 2027 auf eine ausgedehnte Deutschland–Tournee. Die Sängerin stellt bei den 49 Konzerten in 44 Städten dann auch ihr kommendes Album «6.0» vor. Die Tour startet am 10. Oktober 2026 in Siegen und endet am 13. März 2027 in Dortmund. Der Vorverkauf für die Termine läuft einer Pressemitteilung seit heute, den 27. Juni, um zwölf Uhr beim Ticketanbieter Eventim. An allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen sind Konzertkarten ab dem 11. Juni erhältlich.