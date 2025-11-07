Ina Müller: «Mit 60 fühle ich mich diskriminiert»

Frauen meistern Altern besser

Das Älterwerden sieht Ina Müller auch von der humorvollen Seite. Im Mann–Frau–Vergleich tragen die weiblichen Best Ager den klaren Sieg davon: «Viele Männer sehen schon sehr albern dabei aus, wenn sie sich ein letztes Mal aufbäumen, bevor der Herbst losgeht», so Müller. «Frauen schaffen das meist besser, sich zu sagen: Okay, ich bin jetzt 60, aber ich will nicht zurück, sondern einfach in Würde weitergehen.» Kleine Kaschierungen seien erlaubt, Authentizität aber Trumpf: «Klar darf man ein bisschen was verstecken oder anmalen oder dranbauen – aber wenn du seit 60 Jahren auf dieser Erde bist, dann sind nun mal auch deine Zellen 60 Jahre alt.» Dem Trend–Thema Longevity erteilt sie eine Absage: «Alle wollen 120 werden, aber ich bitte nicht!»