Ina Müller wird bald 60: So wird die Moderatorin im TV gefeiert

Ein Doku–Porträt und «NDR Talk Momente»

Direkt an Müllers 60. Geburtstag zeigt das Erste «Ina Müller – laut und leise. Ein Portrait.» Der Film von Susanne Gliffe zeigt ab 22:20 Uhr den Weg der Norddeutschen vom elterlichen Bauernhof über die Arbeit in einer Sylter Apotheke auf die Konzertbühnen und ins Fernsehen. Zu Wort kommen neben der Moderatorin selbst auch Wegbegleiter wie Johannes Oerding, Iris Berben, Campino, Guido Maria Kretschmer, Micky Beisenherz, Gisa Flake, Alli Neumann, Bettina Tietjen und Jürgen von der Lippe. Die Doku ist nach der Ausstrahlung auch in der ARD–Mediathek verfügbar.