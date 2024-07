Indien: Heute steigt die wohl teuerste Hochzeit der Welt

Feier–Trilogie seit März

Das Feier–Wochenende startet mit der heutigen Trauungszeremonie der «Shubh Vivaah». Diese geht über in die Feier des göttlichen Segens am Samstag, ehe am Sonntag der Hochzeitsempfang ansteht. Das Trau–Wochenende bildet allerdings nur einen Bruchteil des gesamten Hochzeitsmarathons ab. Bereits im März luden die Brautleute Mark Zuckerberg (40), Bill Gates (68), Ivanka Trump (42) sowie führende Politiker aus aller Welt in Vater Mukesh Ambanis westindische Heimatstadt Jamnagar ein. Für die Veranstaltung liessen die Ambanis eigens einen Glaspalast errichten, in dem anschliessend Weltstar Rihanna (36) auftrat.