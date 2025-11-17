Influencer, der Ariana Grande attackiert hat, muss ins Gefängnis

In der Kommentarspalte warfen ihm zahlreiche Menschen unter anderem vor, Grande «retraumatisiert» zu haben. Die Sängerin und Schauspielerin hat in der Vergangenheit mehrmals über ihre posttraumatische Belastungsstörung nach dem Bombenanschlag bei ihrem Konzert 2017 in Manchester gesprochen, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen. «Nach all dem Trauma, das Ari durchgemacht hat, ist das so respektlos», fasst ein Fan unter Wens Video zusammen. «Das ist wirklich ärgerlich. Du solltest dich schämen.»