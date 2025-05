Initiative von Melania: Donald Trump verbietet «Rachepornos»

Rund zwei Monate, nachdem sich Melania Trump (55) gegen die Verbreitung von «Rachepornografie» ausgesprochen hatte, verabschiedete ihr Ehemann Donald Trump (78) ein entsprechendes und überparteilich vorangetriebenes Gesetz. Auf massgebliche Initiative der First Lady ist es fortan in den USA verboten, ohne Einwilligung der betroffenen Person sexuell explizite Bilder oder Videos von dieser hochzuladen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich hierbei um echte oder per Künstlicher Intelligenz manipulierte Inhalte (Deepfakes) handelt.