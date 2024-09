Inka Bause über «Bauer sucht Frau»: «Jedes Jahr kann das letzte sein»

Neben «Bauer sucht Frau» feiern Sie dieses Jahr ein weiteres Jubiläum. Vor 40 Jahren standen sie erstmals vor TV–Kameras und starteten damit gleichzeitig ihre Gesangskarriere. Was ist von der Inka Bause von damals übriggeblieben bzw. was haben Sie sich beibehalten?

Bause: Übriggeblieben ist die Liebe zur Musik. In meinem Herzen ist diese unfassbar gute Energie übriggeblieben, diese unfassbaren Erfolge, über die ich nicht gerne mit jemandem rede, der es nicht selbst miterlebt hat, weil das immer so nach Prahlerei klingt. Gerade nach der Wende haben sehr viele ostdeutsche Künstler schon Biografien erzählt, die so nicht stattgefunden haben. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das erlebt, was Tokio Hotel erlebt hat, was Nena in den 80ern erlebt hat. Das ist so ein unfassbar schönes Gefühl und hat mir die Leichtigkeit gegeben, durch Krisen zu kommen, aber auch nicht abzuheben, als es wieder bergauf ging.