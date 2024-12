Inspiration für zeitlose Weihnachtsgeschenke

Simpel, aber elegant

Es muss nicht immer ein aussergewöhnliches Geschenk sein. Manchmal tun es die einfachen Dinge – aber vielleicht einen Tick eleganter. So hat höchstwahrscheinlich jeder Salz zu Hause. Aber ein hochwertiges Fleur de Sel steht vermutlich nicht in jedem heimischen Gewürzregal. Besonders Hobbyköche erfreuen sich an edlen Gewürzen und Mischungen. Letzteres kann für eine persönliche Note auch selbst hergestellt werden. Ähnliches gilt auch für Pralinen und Schokolade, Weine und andere Köstlichkeiten. Ein gutes Öl oder aromatischer Essig. Gutes kann so einfach sein – und ist dann doch etwas Besonderes.