Internationaler Grusel: So unterschiedlich feiert die Welt Halloween

Die Haselnuss und der Liebste

Im nördlichen England und Schottland soll man hingegen schon vor vielen Jahrzehnten zur «Nutcrack Night» mit einem Blick ins Feuer in die Zukunft geschaut haben. Mehrere Haselnüsse wurden mit den Namen der potentiell Zukünftigen versehen und in die Flammen oder auf ein Bett aus glühenden Kohlen geworfen. Laut unterschiedlicher Abwandlungen bleibt das Nussorakel aber wohl individuelle Deutungssache. Rollte oder hüpfte die Nuss davon, könnte der oder die Partnerin untreu sein oder werden. Brennen beide Nüsse eines Paares, muss doch schon fast eine Hochzeit bevorstehen... Schon 1912 wurde das Buch «Games for Hallow–e'en» veröffentlicht, in dem Interessierte weitere derartige Spiele finden.