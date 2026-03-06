«Interstellar»: Sarah Connor und Sido veröffentlichen gemeinsamen Song

Musikalisch zielt das Duo auf etwas, das in der aktuellen Zeit nicht selbstverständlich klingt: Leichtigkeit. Der Track soll zum Tanzen einladen und für einen Moment den Alltag vergessen lassen – eine Art akustische Atempause. «Da ist was Grosses, das uns beschützt, irgendwie irgendwo, irgendwann kommen wir alle bei dir an», heisst es in dem Song. Und weiter: «Und man erzählt sich, mit ganz viel Glück. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, kommen wir alle, Interstellar, zwischen den Sternen wieder zusammen.» Das dazugehörige Musikvideo feiert an diesem Freitagabend um 18 Uhr Premiere auf YouTube. Einen ersten Ausschnitt gab es bereits bei Instagram zu sehen.