Interview mit Nina Hoss: Darum hat sie keine Angst mehr vor dem Tod

Wie das?

Hoss: In dem Moment des Sterbens, glaube ich, ist es tatsächlich leicht. In allem davor ist es nicht leicht. Deswegen hängt man auch so am Leben. Es ist irre zu beobachten, was ein Mensch alles aushält und überlebt, zum Beispiel mit Krankheiten. Da fragt man sich: Was ist das denn, dass man so am Leben hängt und nicht loslassen kann? Ich glaube, was einem schwerfällt, ist, die Menschen, die man liebt, zurückzulassen. Aber der Punkt des Sterbens ist ein guter.