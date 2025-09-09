iPhone 17: Apple stellt seine neuen Smartphones vor

Im Inneren arbeitet der neue A19–Chip mit überarbeiteter Display–Engine, einer verbesserten Neural Engine mit 16 Kernen sowie 6–Kern–CPU und 5–Kern–GPU. Damit sollen nicht nur Spiele auf AAA–Niveau möglich werden, sondern auch die neuen Apple–Intelligence–Funktionen, darunter Live Translation, visuelle KI–Suche und Bildbearbeitung. Die Kamera besteht aus einem 48–Megapixel–Dual–Fusion–System mit Ultraweitwinkel und Telelinse. Die 18–Megapixel–Frontkamera unterstützt erstmals «Center Stage» und ist quadratisch, sodass auch Querformat–Aufnahmen ohne Drehen des Geräts möglich sind. Der Akku soll acht Stunden mehr Videowiedergabe liefern als das iPhone 16, und eine Schnellladung bringt in zehn Minuten Energie für bis zu acht Stunden Videoplayback.