iPhone 17e: Apple präsentiert sein neues Einstiegsmodell

Im Inneren des iPhone 17e arbeitet jetzt der A19–Chip. Apple verspricht damit eine deutlich höhere Geschwindigkeit bei gleichzeitig besserer Energieeffizienz. Apps starten demnach schneller, grafikintensive Spiele laufen flüssiger, auch KI–Funktionen direkt auf dem Gerät sollen spürbar profitieren. Dazu kommt mit dem C1X ein neues Mobilfunkmodem aus eigener Entwicklung. Es soll bis zu doppelt so schnell arbeiten wie das C1 im iPhone 16e und dabei weniger Strom verbrauchen. Das Ziel: stabile Verbindungen und eine Akkulaufzeit, die durch den Tag tragen soll.