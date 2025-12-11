Isla Fisher trauert um «Shopaholic»-Autorin: «Mein Herz ist gebrochen»

Isla Fisher: «Meine Töchter wuchsen mit deinen Büchern auf»

Fisher machte deutlich, wie sehr Kinsellas Werk auch ihr Privatleben geprägt hat: «Meine Töchter wuchsen damit auf, dass ihnen deine Bücher vorgelesen wurden, und sie lieben sie bis heute.» Dann wurde sie persönlich: «Mein Herz ist gebrochen. Du bist immer noch meine Heldin, und ich bin dir dankbar.»