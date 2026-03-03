Isle of Man: Das kleine Peel möchte mit Livemusik locken

Vor allem Motorsportfans dürfte die Insel ein Begriff sein, denn mit der Isle of Man TT steigt hier eines der berüchtigtsten Motorradrennen der Welt. Daneben könnte die ein oder andere Person schon einmal gehört haben, dass die Bee Gees hier geboren wurden. Ansonsten dürfte es mit dem Wissen bezüglich der Isle of Man bei vielen nicht sonderlich weit her sein. Doch das soll sich ändern.