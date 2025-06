Ist bei Katy Perry und Orlando Bloom etwa alles aus?

Das Paar trennte sich bereits 2017 für rund ein Jahr. In der Vergangenheit haben die beiden immer mal wieder Einblicke in ihre offensichtlich durchaus komplizierte Beziehung gegeben. Im Jahr 2023 sagte der «Fluch der Karibik»–Star insbesondere über die beruflichen Herausforderungen: «Wir befinden uns in zwei sehr unterschiedlichen Situationen. Ihre Situation verstehe ich nicht unbedingt, und ich glaube, sie versteht meine Situation nicht unbedingt.» Er fügte hinzu: «Manchmal sind die Dinge wirklich, wirklich, wirklich herausfordernd. Ich werde nicht lügen. Wir kämpfen definitiv mit unseren Emotionen und unserer Kreativität.»