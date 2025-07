Ist Prinz Harry nach dem «Friedensgespräch» schon wieder frustriert?

Wer gab Infos an Presse? Harry und Meghan wollen es nicht gewesen sein

Wie am Wochenende bekannt wurde, fand das Treffen am vergangenen Mittwoch in der Royal Over–Seas League in London statt, einem Privatclub, der nur wenige Gehminuten von Charles‹ Wohnsitz Clarence House entfernt liegt. Für die Sussex–Seite reiste Meredith Maines, Harrys oberste Kommunikationschefin und Leiterin seines Haushalts in Montecito, aus Kalifornien an. Auch Liam Maguire, der das britische PR–Team des Prinzen leitet, war anwesend. Auf den Bildern sind die beiden zusammen Charles› Kommunikationssekretär Tobyn Andreae zu sehen.