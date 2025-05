Italienische Prinzessin nach Motorradunfall im Krankenhaus

Die italienische Royal liegt offenbar im Princess–Grace–Krankenhaus in Monaco. Dem dortigen medizinischen Team dankt sie in ihrem Post. Erst wenige Tage zuvor hatte sie mehrere Schnappschüsse ihres Besuchs beim Formel–1–Rennen in dem Fürstentum auf Instagram geteilt, unter anderem ein gemeinsames Foto mit Rennfahrer Lando Norris (25). Davor besuchte sie die Filmfestspiele in Cannes.