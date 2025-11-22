Italienische Sängerin Ornella Vanoni ist gestorben

Die italienische Sängerin Ornella Vanoni ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 91 Jahren in ihrem Haus in Mailand. Das bestätigte der italienische Kulturstaatsminister Alessandro Giuli am Samstag in einer Pressemitteilung, nachdem zuvor mehrere italienische Medien über den Tod der Musikerin berichtet hatten. Todesgrund soll ein Herzinfarkt gewesen sein.