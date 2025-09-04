Italienischer Modedesigner Giorgio Armani ist tot

Die Modewelt trauert um Giorgio Armani (1934–2025): Der italienische Modedesigner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte sein Unternehmen am Donnerstag mit. Der Erfinder, Gründer und Mentor der Armani–Gruppe sei friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben, hiess es in einem Statement. «Il Signor Armani», wie ihn seine Mitarbeiter nannten, habe «bis in die letzten Tage unermüdlich gearbeitet» und sich «dem Unternehmen, den Kollektionen und verschiedenen und immer neuen Projekten im Sein und Werden» gewidmet.