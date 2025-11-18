Jack Osbourne weint im Dschungelcamp um seinen Vater Ozzy

Bereits am zweiten Tag von «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!»: Jack Osbourne (40) hat im britischen Dschungelcamp über den Tod seines Vaters gesprochen. «Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass er krank war, aber es war trotzdem ein Schock», erklärte der 40–Jährige. «Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell gehen würde.» Schauspielerin Lisa Riley (49) hatte ihn am Lagerfeuer darauf angesprochen. Ozzy Osbourne starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts.