Jack Schlossberg wettert gegen Kennedy-Serie «Love Story»

Die Serie erzählt die turbulente Liebesgeschichte von JFK Jr. und seiner Ehefrau Carolyn bis zu ihrem tragischen Ende bei einem Flugzeugabsturz 1999 in der Nähe von Martha's Vineyard. Paul Anthony Kelly hat die Rolle von JFK Jr., Sohn des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963), übernommen, während Sarah Pidgeon als Carolyn Bessette–Kennedy zu sehen ist. «Das ist kein Dokumentarfilm», betonte Jack Schlossberg und spielte damit darauf an, dass die Serie sich nicht immer allzu genau an die wahren Begebenheiten halte. Auch seine Eltern spielen eine zentrale Rolle in «Love Story», sie werden von Grace Gummer und Ben Shenkman dargestellt.