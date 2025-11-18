«Jackass»-Star Johnny Knoxville hat geheiratet

Knoxville trägt einen blauen Samtanzug und schwarze Fliege, Ting ein lavendelfarbenes Minikleid mit pastellgelber Schleife. Vor ihnen liegt der gemeinsame Hund Bucket. Ein weiterer Schnappschuss zeigt das frischvermählte Ehepaar zusammen mit US–Schauspieler John Waters (79), der neben Knoxville in der Komödie «A Dirty Shame» (2004) zu sehen war und die beiden traute. «Es war eine kleine Zeremonie mit Familie, Freunden und DEM besten Zeremonienmeister jemals», schrieb der Bräutigam und fügte hinzu: «Jetzt verlasse ich Instagram wieder, weil es unsere Hochzeitsnacht ist, aber ich wollte, dass alle Bescheid wissen.»