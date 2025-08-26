Jackie Kennedy Onassis' letzte Liebe Maurice Tempelsman ist gestorben

Brieffreundschaft mit Jackie Kennedy Onassis

Kurz vor der Wahl 1960 arrangierte Tempelsman ein Treffen mit dem designierten Präsidenten Kennedy, dessen Frau und afrikanischen Bergbaubeamten. Im folgenden Jahr 1961 nahmen Tempelsman und seine Frau Lilly Burkos an einem Staatsdinner teil, bei dem er und Jackie Kennedy Onassis nach einem kurzen Gespräch auf Französisch, das beide fliessend sprachen, eine Freundschaft schlossen. Sie blieben in Kontakt und schrieben sich Briefe – auch nach der Ermordung des Präsidenten im Jahr 1963 und ihrer Hochzeit mit Aristoteles Onassis im Jahr 1968.