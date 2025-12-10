Jacques und Gabriella: Zwillinge feiern mit neuen Porträts Geburtstag

Die Nachwuchsroyals sind auf ihren offiziellen Geburtstagsbildern mit angedeutetem Lächeln und in weissen Outfits zu sehen. Jacques trägt ein langärmliges Oberteil, während seine Schwester sich für ein ärmelloses Top entschieden hat. Auf einem gemeinsamen Bild hat der junge Erbprinz einen Arm um seine Schwester gelegt. Dazu teilte das Fürstenhaus noch zwei Einzelporträts. Jacques, der seine blonden, kurzen Haare mit tiefem Seitenscheitel trägt, hält darauf seine rechte Faust an sein Kinn. Gabriella posiert auf ihrer Aufnahme ähnlich, mit ihrer Hand unter der Wange. Sie neigt den Kopf aber zur Seite, während ihre dunkleren Haare zu leichten Wellen frisiert über ihre Schultern fallen.