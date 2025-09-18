Jaden Smith wird erster Männer-Kreativdirektor bei Christian Louboutin

Das gab Louboutin am Mittwoch bekannt. Smiths erste Kollektion für die Marke, die für ihre rote Sohle bekannt ist, wird demnach im Januar 2026 im Rahmen der Paris Fashion Week vorgestellt. Zuvor sollen erste Stücke als Avant–Premiere in ausgewählten Louboutin–Stores und online erhältlich sein. Insgesamt wird Smith pro Jahr vier Kollektionen verantworten und damit ein eigenes «visuelles und emotionales Universum» für die Marke schaffen.