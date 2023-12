Jahrescharts 2023: Mick Jagger, Apache 207 und Udo Lindenberg jubeln

«Komet» ist Single des Jahres

Mehr als 275 Millionen Mal ist 2023 der Song «Komet» gestreamt worden, 21 Wochen hielt er sich an der Spitze der Charts und 42 Wochen in den Top 10 – keine andere Single hat das dieses Jahr geschafft. Damit haben Apache 207 und Udo Lindenberg die erfolgreichste Single 2023 geliefert. «Ey, das ist der Wahnsinn! Total geflasht», wird Lindenberg in einer Pressemitteilung zitiert.