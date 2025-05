James Blunt spricht über die Geschichte hinter «You're Beautiful»

Am 30. Mai 2005 stürmte «You're Beautiful» die Charts. Der britische Interpret eröffnet anlässlich des Jubiläums in den sozialen Medien, um was es zwischen den Zeilen «Du bist wunderschön» wirklich geht. In einem Video, das den Sänger in einem gemütlichen Wohnzimmer zeigt, sagt er im aufgeknöpften grauen Poloshirt in die Kamera: «Heute vor 20 Jahren habe ich einen Song veröffentlicht, mit dem ich mir dieses Haus gekauft habe. Wer hätte gedacht, dass ein Song, in dem es darum geht, high wie ein Drache auf Drogen zu sein und die Freundin eines anderen zu stalken, so viel Anklang finden würde? Ich danke euch. Ihr seid wunderschön!»