James Brolin wäre fast James Bond geworden

Die verpasste Bond–Rolle war nicht die einzige grosse Entscheidung in Brolins Karriere. In derselben Zeit lehnte er auch das Angebot ab, Superman zu spielen. «Ich konnte mich nicht dabei sehen, in einem grossen roten Anzug an Drähten zu hängen. Das war einfach nicht die Richtung, in die ich wollte», erklärt er seine damalige Entscheidung. Rückblickend bereut Brolin diese Wendungen aber nicht – seine wahre Stärke liege nämlich nicht bei den klassischen Heldenrollen, sondern eher in Charaktertypen, wie Ronald Reagan, Clark Gable oder den Familienvater in «Amityville Horror».