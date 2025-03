James Cameron: «Avatar 3» wird noch länger

James Cameron (70) hat in einem neuen Interview überraschende Details zum kommenden dritten Teil seiner «Avatar»–Reihe enthüllt. Der Regisseur erklärte dem «Empire»–Magazin, dass «Avatar: Fire and Ash» die Laufzeit des Vorgängers «Avatar: The Way of Water» (2022) übertreffen wird – dabei dauerte der zweite Teil schon beachtliche drei Stunden und zwölf Minuten.