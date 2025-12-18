James Cameron lobt Sigourney Weavers Leistung in den «Avatar»-Filmen

«Sie war 70 oder 71 Jahre alt, als sie Kiri spielte», merkte der 71–Jährige an. «Und ehrlich gesagt – sie könnte die Rolle auch morgen wieder übernehmen. Es hat sich nichts verändert. Natürlich ist sie etwas älter, aber sie trat mit einer solchen Leichtigkeit auf. Es war, als sei sie tatsächlich jünger geworden.» Sie kann diese Fragen besser beantworten als ich. Aber Weaver beschreibt sich selbst als unbeholfen, tollpatschig und unsichtbar – und genau das bringt sie auch zum Ausdruck", so Cameron.