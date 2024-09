James McAvoy lehnte Angebot für «Harry Potter» ab

Heutzutage gilt McAvoy als erfolgreicher Schauspieler. In seiner Karriere stand er bereits für grosse Filmproduktionen wie dem Psychothriller «Split» (2016) und der Fortsetzung «Glass» (2019) vor der Kamera. Zuvor machte er sich unter anderem mit seiner Rolle als Professor X in «X–Men: Erste Entscheidung» (2011) einen Namen. Aktuell ist der Schauspieler in dem Horrorthriller «Speak No Evil» (2024) zu sehen. Das Remake des gleichnamigen Films aus dem Jahr 2022 soll am kommenden Donnerstag (19. September) in den deutschen Kinos anlaufen.