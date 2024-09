Jamie Foxx: Seine älteste Tochter Corinne hat geheiratet

Jamie Foxx überglücklich über die Verlobung seiner Tochter

Nachdem Jamie Foxx 2023 mit einer schweren Erkrankung zu kämpfen hatte, hatte das Jahr mit der schönen Nachricht der Verlobung seiner Tochter geendet. Seine Emotionen teilte er damals in einem Instagram–Post: «Corinne und Joe, ihr seid das perfekte Beispiel dafür, was es heisst, verliebt zu sein. Ihr sorgt euch körperlich und geistig um das Wohl des anderen. Und ihr haltet euch gegenseitig den Rücken frei. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Verlobung! Joe, als du mir vor einer Weile zugeflüstert hast, dass du mein Baby Girl fragen wirst, ob sie dich heiraten möchte, hatte ich Freudentränen in meiner Seele. Und Corinne, du hast immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Du verdienst vollkommene Liebe.»